‘Game of Thrones’-actrice Maisie Williams toont nieuwe gewaagde look

CelebritiesDe Britse actrice Maisie Williams (25), bekend door haar rol als Arya Stark in ‘Game of Thrones’, toont haar nieuwe look op Instagram. De reacties zijn alvast zeer lovend.

‘Game of Thrones’-actrice Maisie Williams is niet vies van verandering. Ze verandert geregeld van kapsel, maar dit keer heeft ze haar haren niet enkel gekleurd, maar wél afgeschoren. Williams heeft haar gebleekte wenkbrauwen vaarwel gezegd en koos voor een korte coupe. Momenteel geniet ze volop van een vakantie op Seychelles, maar ze gunde haar volgers op Instagram alvast een blik op haar nieuwe look. De fans zijn erg enthousiast. “Wauw dit kapsel staat je goed”, klinkt het onder meer in de reacties. “Ik hou van deze look!”

De actrice is doorheen de jaren al vaak van look veranderd. Vorig jaar verscheen ze nog op de Brit Awards met geblondeerde haren én gebleekte wenkbrauwen. Haar voormalige transformatie leek toen wel een goede reden te hebben. Ze transformeerde voor een rol in ‘Pistol’. Ze kroop in de huid van niemand minder dan punkicoon Pamela Rooke.

Sinds het einde van de hitserie ‘Game of Thrones’ verfde ze geregeld haar haren in een andere kleur. Ze heeft in het verleden al roos en paars haar gehad én vindt het heerlijk om met kapsels te experimenteren. Op het Met Gala pakte ze de voorbije twee jaar uit met een totaal nieuwe look. De actrice straalde op de rode loper.

