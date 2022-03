‘Game of Thrones’-acteur John Stahl op 68-jarige leeftijd overleden

Twee seizoenen lang speelde John Stahl mee in de populaire fantasyreeks ‘Game of Thrones’. Hij vertolkte er de rol van Rickard Karstark in het tweede en derde seizoen. In zijn thuisland was hij ook bekend als Inveradarroch uit ‘Take The High Road’. De Schotse acteur is op 2 maart overleden, op 68-jarige leeftijd. Dat maakte zijn agent bekend. “Het stemt ons droef om de dood van John Stahl aan te kondigen. Hij was een erg getalenteerd acteur en een icoon van het Schotse theater, waar hij in verschillende producties te zien was.” Stahl laat een echtgenote, Jane Paton, achter.