Gal Gadot reageert op incident met regisseur Joss Whedon: “Ik deed wat ik moést doen”

CelebritiesDat Gal Gadot (36) een serieuze aanvaring heeft gehad met regisseur Joss Whedon (57) op de set van ‘Justice League’, is al lang geen geheim meer. Tot nu hield de actrice wel de lippen stijf op elkaar over het incident, maar in ELLE licht ze nu toch een tipje van de sluier op.

Het incident speelde zich af op de set van ‘Justice League’. Gal Gadot, die in de film Wonder Woman speelt, zou een opmerking hebben gemaakt over enkele nieuwe dialogen die regisseur Joss Whedon geschreven had, waarna de regisseur dreigde dat hij haar carrière zou verpesten.

“Toen het gebeurde ondernam ik meteen actie", zegt Gadot nu in ELLE. “Ik moet zeggen dat de bazen van Warner Bros. het geregeld hebben. Ik heb een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Dus toen dat tegen me gezegd werd, was ik duizelig omdat ik het niet kon geloven. En als hij zoiets tegen mij zegt, dan doet hij dat ook tegen heel veel andere mensen. Ik deed gewoon wat ik volgens mij moést doen. En dat was tegen mensen zeggen dat het niet oké was."

Een man

“Als ik een man was, had ik hetzelfde gedaan, denk ik”, voegt Gadot eraan toe. “Had hij me datzelfde gezegd als ik een man was geweest? Dat weet ik niet. Dat zullen we nooit weten. Maar ik was dus geshockeerd door de manier waarop hij tegen me praatte. Maar het is voorbij.”

Whedon kwam het afgelopen jaar serieus onder vuur te liggen. Niet alleen Gadot haalde naar hem uit, ook voormalige acteurs uit ‘Buffy, The Vampire Slayer’ vertelden over zijn machtsmisbruik. “Hij was gemeen en bijtend, openlijk kleinerend en hij had zo zijn favorietjes. Hij zette mensen tegen elkaar op om te strijden voor z’n aandacht en goedkeuring. Hij bleef mij aanvallen, lachte met mijn geloof en beschuldigde me ervan dat ik de show saboteerde”, klonk het bijvoorbeeld bij Charisma Carpenter, die Cordelia Chase speelde.

