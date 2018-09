Gaëlle uit 'Mijn Restaurant' is getrouwd met haar Vito TK

25 september 2018

07u24

Gaëlle Six, die in 2009 met Claudio Dell'Anno deelnam aan 'Mijn Restaurant', is in het huwelijksbootje getreden met haar partner Vito.

Gaëlle en Claudio wonnen het tweede seizoen van 'Mijn Restaurant', maar het koppel ging amper een jaar later uit elkaar. Toen ook hun restaurant Dell'Anno failliet ging, koos Gaëlle voor een leven in de anonimiteit.

Ze vond de liefde opnieuw bij Vito Van Laeken, met wie ze nu al vijf jaar samen is. De twee traden onlangs in het huwelijk, nadat hij haar in 2017 ten huwelijk vroeg in Schotland.