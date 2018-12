Gaëlle Garcia Diaz is de eerste Belgische met 1 miljoen YouTube-abonnees: "Ik durf te zeggen wat anderen enkel denken" Redactie

17 december 2018

00u00 0 Showbizz Volgende week wordt ex-Jim-veejay Gaëlle Garcia Diaz 30, maar dat is niet de enige reden om te vieren. Het covermodel van 'P-magazine' en 'Playboy' bereikte als eerste Belgische vrouw de kaap van 1 miljoen abonnees op YouTube. "In Parijs word ik voortdurend herkend."

Een tiental jaar geleden was Gaëlle Garcia Diaz, dochter van een Belgische moeder en een Spaanse vader, hét opkomende talent in de Belgische modellenwereld. Ze won een wedstrijd van 'P-magazine' als 'lezeres van de maand' en sierde vervolgens de ene cover na de andere. In 2011 klopte 'Playboy' aan voor een fotoshoot en begon ze als veejay bij jongerenzender JIM. Nadien werd ze professioneel pokerspeler en had ze een kortstondige relatie met Rode Duivel Marouane Fellaini.

Ondertussen is ze uitgegroeid tot één van de populairste vlogsters van Frankrijk. "Ik ben er toevallig mee begonnen", vertelt Gaëlle Garcia Diaz. "Ik kende een paar Franstalige vrienden die erg succesvol waren op YouTube en zij hebben me de kneepjes van het vak geleerd. Zo ben ik 2,5 jaar geleden begonnen met mijn eerste make-upvideo."

Anders dan de rest

Ondertussen heeft de Brusselse babe meer dan 1,1 miljoen abonnees op YouTube, meer dan een miljoen volgers op Instagram en meer dan een half miljoen op Twitter. "Ik denk dat mijn fans het leuk vinden dat ik anders ben dan de rest", zegt Diaz. "Ik maak mijn video's als een typetje 'Martine', met véél tweedegraadshumor. Je moet het personage wat kennen om mijn video's te begrijpen, anders zal je misschien denken: 'Wat een vulgaire trut is dat?' (lacht) Dat is net wat de mensen zo grappig vinden. Bovendien vindt men het leuk dat Martine dingen zegt die anderen wel dénken, maar niet durven zeggen."

Gaëlle neemt haar vlogs op in het Frans, haar volgers komen dan ook voornamelijk uit Frankrijk. "Mijn moeder sprak thuis altijd Frans met mijn vader. Ik ging naar Nederlandstalige scholen, waardoor ik perfect tweetalig ben", aldus het model. "Omdat ik mijn video's in het Frans opneem, zit het grootste deel van mijn fanbase rond Parijs. Ik word er vaak aangesproken om selfies te nemen. En mijn volgers vragen me regelmatig tips over tattoos, kledij en make-up, die geef ik dan ook met plezier."

Kaal kopje

Nu ze in ons land van de radar is verdwenen, schrikken nogal wat mensen over hoe het model is veranderd -van lange blonde haren naar een kort zwart kopje. Begin dit jaar schoor Gaëlle zelfs haar haren helemaal af, om geld in te zamelen voor kankerbestrijding. "Schoonheid zit niet in je haar, maar in je lach en je charisma", zei ze daarover.

Over de inkomsten van vloggers op YouTube is nogal wat te doen. Vlaanderens populairste mannelijke vlogger, de negentienjarige Vince Okerman uit Sint-Genesius-Rode, heeft ook ongeveer een miljoen abonnees op YouTube. Hij vertelde dit jaar dat hij 1.000 euro verdient per 500.000 'views'. Stel dus dat al Gaëlles volgers haar video aanklikken, moet ze dus maar één video per maand plaatsen om 2.000 euro te verdienen. "Ja, ik kan er goed van leven", geeft Gaëlle toe. "Met het precieze aantal volgers ben ik niet echt bezig, maar momenteel gaat het goed. Al is één miljoen volgers natuurlijk niet weinig, dat is bijna tien procent van België. Als ik daarover nadenk, schrik ik wel."