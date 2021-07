Gaat Meghan Markle langs bij plastisch chirurg? “Ze doet er alles aan om jonger te lijken dan schoonzus Kate Middleton”

In een videoboodschap voor het CNN-programma ‘Heroes TV’ enige tijd geleden blikte Meghan terug op een roerige coronaperiode. Maar het was veel kijkers opgevallen dat haar mimiek bevroren leek. “Het lijkt erop dat ze een neuscorrectie heeft gekregen. En niet te vergeten: veel botox. Kijk eens hoe waanzinnig glad haar voorhoofd is.”

Ook plastisch chirurg dr. Anthony Youn uit Michigan vertelde eerlijk zijn mening in de Britse tabloid Star. “Het puntje van haar neus is een stuk smaller en verfijnd, én meer naar boven gelift dan in haar tienerjaren.” Dr. Anthony vermoedt ook dat Meghan een borstvergroting heeft gedaan en dat de voormalige actrice nieuwe tanden heeft en fillers in haar wangen. “Het is lastig om vast te stellen”, zegt de arts, die de transformatie van Meghan ’subtiel, maar effectief’ noemt. “Het is goed gedaan, zonder excessen.”

Negatief zelfbeeld

Meghans plastische ingrepen zijn volgens ingewijden het gevolg dat de voormalige actrice vroeger werd afgerekend op haar looks. “Casting directors vertelden haar dat ze dunner of sexyer moest zijn. Als je dat jaar in, jaar uit te horen krijgt, doet dat iets met je zelfbeeld. Meghan barstte geregeld in tranen uit na audities, omdat mensen zo wreed waren.”

Ook het gevlei van echtgenoot prins Harry kan Meghan blijkbaar niet blijven bekoren. “Harry blijft haar vertellen dat ze prachtig is en niets aan zichzelf hoeft te veranderen. Daardoor is ze minder geobsedeerd dan vroeger, maar nog steeds is ze gefixeerd op haar uiterlijk. Als ze een paar pond aankomt, gaan alle alarmbellen bij haar af. Ze doet er alles aan om haar huid te laten stralen; gezichtsbehandelingen, led-lichttherapie, de meest exclusieve dag- en nachtverzorging. Ze blijft benadrukken dat ze het niet doet voor anderen, maar puur voor zichzelf. En ze is nog lang niet klaar!”

Wie heeft de meeste rimpels?

Het neusje van de voormalige ‘Suits’-actrice is zeer gewild onder vrouwen die bij plastisch chirurg aankloppen. Het zou volgens kenners ‘voldoen’ aan alle eisen: hij heeft een smalle neusbrug en een gedefinieerde neustip, maar is zeker niet perfect door de kleine bobbel aan de zijkant. “Ze vergelijkt zichzelf voortdurend met haar schoonzus Kate (39)”, menen insiders. “Ze doet er alles aan om jonger te lijken dan haar leeftijdsgenoot. Het verhaal gaat dat ze hun foto’s naast elkaar legt om te vergelijken wie de meeste rimpels heeft.”

Achter de paleisdeuren zou de glamoureuze verschijning van Meghan regelmatig onderwerp van gesprek zijn geweest. Prins Charles maakte er geen geheim van haar prachtig te vinden, maar prins William zou het een ’randgevalletje’ hebben gevonden. Camilla, de echtgenote van Charles, zou haar hebben bestempeld als ’te Hollywood’.

