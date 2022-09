Gaat het leven van Rihanna met glorieuze Superbowl-comeback eindelijk weer om muziek draaien?

CELEBRITIESOndanks zes jaar van muzikale stilte, is Rihanna (34) de rijkste zangeres ter wereld, aldus zakenblad ‘Forbes’. Eindelijk keert ze terug naar het podium: de popster neemt de halftimeshow op de Super Bowl 2023 voor haar rekening. Komt haar negende album er eindelijk aan? En waar was Rihanna al die tijd?

Werp een blik op de website van Rihanna en het enige dat je tegenkomt zijn berichten over lingerie, huidverzorgingsproducten en make-up. De nieuwste lipstick, een lekker luchtje of een flesje olie voor een soepele huid? Rihanna biedt het allemaal aan. Het past in het beeld dat de laatste jaren is gerezen van de populaire zangeres. Ze bouwde een heus zakenimperium, zette haar eigen goede doel op en kreeg in mei haar eerste kind, een zoon, met de Amerikaanse rapper A$AP Rocky. Als kers op de taart werd Rihanna afgelopen juli door zakenblad ‘Forbes’ uitgeroepen tot de jongste, vrouwelijke selfmade miljardair van Amerika.

Haar vermogen komt dan ook niet enkel door jarenlangs hits aan elkaar te rijgen, maar heeft ze vooral te danken aan haar eigen bedrijven. Hoewel niet alles slaagde - haar eigen kledinglijn Fenty ging na twee jaar ter ziele - zette de artieste de laatste jaren meerdere merken in de markt. Haar make-uplijn Fenty Beauty en lingerielijn Savage X Fenty hebben dan ook een groot aandeel in haar groeiende bankrekening. In 2020 genereerde Fenty Beauty, het bedrijf dat ze samen runt met de Franse luxeketen LVMH, meer dan 500 miljoen euro aan inkomsten. Haar lingerielijn Savage X Fenty, waarin de zangeres dertig procent aandelen heeft, bracht al meer dan 900 miljoen euro op. Verder heeft Rihanna ook Fenty Skin, een lijn huidverzorgingsproducten. In samenwerking met Puma bracht de popster ook al meerdere eigen schoenencollecties uit.

Volledig scherm Een zwangere Rihanna met A$AP Rocky. © Getty Images for Gucci

Rihanna had het de laatste jaren erg druk met haar bedrijven. Daardoor zette ze haar muziek op een lager pitje. Waar ze vroeger bijna elk jaar een nieuw album uitbracht, is het nu al zes jaar stil. Haar laatste plaat, ‘Anti’, stamt alweer uit 2016. Een nieuw studioalbum, haar negende, had er al lang moeten zijn. Naar verluidt is dat een reggaeplaat, die Rihanna aankondigde voor 2019. De release werd vertraagd vanwege slechte timing: eerst kwam de coronapandemie, daarna haar zwangerschap.

De langverwachte plaat is ondertussen al vele jaren in de maak. Sinds 2018 experimenteerde de zangeres met haar nieuwe deuntjes. “Ik heb plezier en de muziek wordt iets helemaal anders”, vertelde ze vorig jaar in een interview met ‘Associated Press’. Wanneer haar negende album uitkomt, is nog niet geweten. Maar één ding is zeker: de nieuwe muziek zal Rihanna zijn, zoals we haar nog nooit hebben gehoord.

Muzikale comeback op Super Bowl

De aankondiging dat de zangeres in februari zal optreden tijdens de halftimeshow van de Super Bowl is wellicht de eerste stap van haar muzikale comeback. De laatste tijd is Rihanna meermaals gesignaleerd bij een muziekstudio in Los Angeles. En dat zal geen toeval zijn, al is het de vraag in hoeverre haar oorspronkelijke plannen voor het nieuwe album overeind zijn gebleven.

De halftimeshow van de Super Bowl is sinds jaar en dag een marketingpodium waar de grootste artiesten ter wereld hun voordeel mee doen. Van Coldplay tot Madonna, van Michael Jackson tot de Rolling Stones en van Lady Gaga tot Prince of Beyoncé; allemaal profiteerden ze van een enorm tv-publiek. In het verleden wees Rihanna het aanbod om op te treden op de hoogmis van NFL meermaals af. Dat deed ze uit solidariteit met quarterback Colin Kaepernick, die persona non grata werd in de NFL. Dit kwam omdat hij knielde tijdens het volkslied uit protest tegen politiegeweld tegen Afro-Amerikanen. Nu komt het er uiteindelijk toch van. Rihanna volgt op 12 februari een heel gezelschap op, aangezien de halftimeshow dit jaar werd verzorgd door maar liefst vijf collega's: Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige, Kendrick Lamar en Snoop Dogg.

