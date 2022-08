Gaat ‘Grey’s Anatomy’ verder zonder dokter Grey? Actrice Ellen Pompeo weinig te zien in nieuw seizoen

TVDe Amerikaanse actrice Ellen Pompeo (52) werd wereldberoemd dankzij haar hoofdrol -Meredith Grey- in de succesvolle dokterserie ‘Grey’s Anatomy’. Het negentiende seizoen is in de maak en er zijn zelfs al nieuwe castleden aangekondigd. Maar het ziet er naar uit dat het personage Meredith Grey niet veel in beeld gaat komen. Betekent dit haar afscheid? En wat is de reden?

Ellen Pompeo kruipt al achttien seizoenen lang in de huid van het hoofdpersonage dokter Meredith Grey in ‘Grey’s Anatomy’. Maar het ziet ernaar uit dat de fans haar in het nieuwe negentiende seizoen een pak minder te zien gaan krijgen. Volgens ‘Variety’ heeft de actrice een andere rol beet, eentje in een nieuwe Hulu-reeks. Ze zal hierdoor in slechts acht van de twintig afleveringen opduiken. Is haar nieuw project écht de enige reden voor het reduceren van haar rol of zit er meer achter?

In 2021 vertelde ze al in een gesprek met ‘Insider’ dat ze vindt dat het hoog tijd is om er de brui aan te geven. “Ik ben aan het proberen om iedereen ervan te overtuigen dat het tijd is om met de reeks te stoppen.” Ze refereert hier naar haar collega-acteurs, maar deze leken het niet eens te zijn met haar. “Ik vraag steeds luidop welk verhaal we nog gaan vertellen, maar dat maakt de rest niet veel uit.” Volgens haar reageerden ze als volgt: “Wie kan het iets schelen Ellen? We verdienen er tonnen geld mee.”

Ongelijke salarissen

Over geld gesproken. Ze sprak zich een paar jaar geleden nog uit over de ongelijke salarissen bij de show. In een interview met ‘The Hollywood Reporter’ deed ze haar boekje hierover open. “Ze zeiden altijd tegen mij: We hebben jou niet nodig, zolang we Patrick Dempsey aan boord hebben. Terwijl ik Meredith Grey ben, de ‘Grey’ in ‘Grey’s Anatomy’!” Pompeo was het beu, maar het enige wat ze kon doen was haar ontslag geven. “Op een gegeven moment was ik het zat en vroeg ik zelfs 5000 dollar meer dan Patrick, uit principe. Maar ze hebben me dit niet gegeven.” De actrice vervolgde dat ze met de show had kunnen stoppen, maar dit toch niet deed. “Waarom zou ik weglopen bij iets wat ik geweldig vind, alleen omdat mijn mannelijke tegenspeler meer betaald krijgt? Dat voelde ook niet goed.” Toen Dempsey in 2015 uiteindelijk de show verliet, stond de deur voor Ellen wél op een kier en is er flink onderhandeld. Ze kreeg een loonsverhoging mét producer credits daarbovenop. Dat is niet niks.

Nu Ellen Pompeo haar rol zo klein is geworden, draait de geruchtenmolen volop. Is er geld met de beslissing gemoeid? Vroeg ze zelf naar een kleinere rol? Of is de Hulu-reeks effectief de enige reden? Voorlopig hebben de fans er het gissen naar. Er is geen verdere informatie over bekend.

Volledig scherm Patrick Dempsey in ‘Grey’s Anatomy’. © Photo News

LEES OOK: