Gaan Harry Styles en Olivia Wilde samenwonen? “Ze overweegt te verhuizen”

Het ziet ernaar uit dat Harry Styles (28) en Olivia Wilde (38) hun relatie naar een hoger niveau willen tillen. Een bron liet aan 'The Sun' weten dat ze bezig is met de voorbereidingen van een mogelijke verhuis naar Londen, de thuisstad van de 'As It Was'-zanger.

De zanger droomt al een tijdje van een volgende stap in hun relatie, maar Olivia leek de boot steeds af te houden omwille van haar kinderen. Wilde had van 2011 tot 2020 een relatie met Jason Sudeikis, met wie ze twee kinderen heeft: Otis (8) en Daisy (5). Maar nu lijkt ze samen met haar ex-vriend toch tot een overeenkomst te zijn gekomen. Het ziet ernaar uit dat ze van plan is om samen met de kinderen, de Verenigde Staten achter zich te laten en naar Londen te verhuizen.

Verhuis naar VK

Een bron onthulde aan ‘The Sun’ dat actrice en regisseur Olivia Wilde een school bezocht in Noord-Londen. Vermoedelijk met de intentie om haar kinderen daar in te schrijven. “Haar kinderen zijn altijd haar eerste prioriteit, dus als ze zich in het Verenigd Koninkrijk zou vestigen doet ze dit alleen als het een haalbare en goed doordachte optie is voor hun toekomst. Ze heeft er met Jason over gesproken omdat zijn mening ook erg belangrijk is. Het klinkt alsof ze het erover eens zijn dat Londen de beste woonplaats is.”

De bron vervolgde: “Harry en Olivia zijn erg toegewijd aan elkaar en willen zoveel mogelijk tijd samen doorbrengen. Er is voorlopig nog niets ondertekend en verzegeld, maar de verhuizing wordt alleszins sterk overwogen.” Olivia woonde voordien in Los Angeles, net als Jason, maar ze brengt de laatste tijd steeds vaker tijd door in het Verenigd Koninkrijk. De verhuis zou haar ex bovendien ook wel eens ten goede kunnen komen, aangezien hij de komedieserie ‘Ted Lasso’ opneemt in de Britse hoofdstad.

Woningen

Harry Styles kocht eerder dit jaar zijn derde woning in Noord-Londen, in Hampstead, maar heeft ook een luxe appartement in zijn bezit in New York, in de chique wijk Tribeca. Londen is al vele jaren zijn thuisbasis, maar verbleef de laatste tijd erg vaak in de VS, onder meer vanwege zijn tournees en filmprojecten.

