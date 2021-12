Gaan De Planckaerts hun chambres d’hôtes verkopen? “We bekijken momenteel alle opties”

TV ‘Sex and the Ci­ty’-re­boot ‘And Just Like That...’ krijgt eerste trailer

Kippenvelmoment voor de die-hard ‘Sex And The City’-fans: er is een trailer van het vervolg ‘And Just Like That...’. De nieuwe beelden tonen vertrouwde gezichten en nieuwe personages. Anno 2021 praten Carrie en co over dating apps, non-binariteit en gracieus ouder worden. De New Yorkse skyline op de achtergrond, Cosmopolitans in de hand en Manolo’s aan de voeten...

