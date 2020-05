Fysiek shoppen bij BV’s vanaf nu weer toegestaan: “Het is raar om klanten met een mondmasker te helpen, maar het went wel” Jolien Boeckx

11 mei 2020

21u06 0 Showbizz Na weken van online shoppen, laten onze BV’s vanaf nu de klanten weer fysiek in hun winkels toe. Met de nodige maatregelen, uiteraard. “Met een mondmasker en handschoenen werken, is raar. Maar het went wel”, reageert Véronique De Kock. Haar boetiek 1995 by Véro is net zoals Odette Lunettes van Eline De Munck weer open. “Het is veel harder werken voor minder inkomsten”, vindt Eline. “Maar ik voel wel extra liefde bij de klanten.”

Als een eerste schooldag. Zo voelde die heropening van de winkels na twee maanden dicht te zijn. Vooral voor de winkeliers dan, want de klanten bleven in de meeste gevallen nog voorzichtig. “Zelf zou ik ook geen zin hebben om te gaan shoppen. Maar toch zijn er heel wat klanten die duidelijk nood hadden aan een echte winkel”, zegt Véronique De Kock. “Het was zelfs echt druk vandaag.” Haar kledingwinkel, 1995 by Véro, in Brasschaat is groot genoeg zodat er tegelijk acht klanten binnen mogen. “En er waren geregeld momenten dat er drie tot vier mensen tegelijk aanwezig waren. Het was een superstart. Ik ben heel tevreden.”

Al voelde het shoppen en verkopen toch anders dan normaal. “Het blijven rare tijden, dus we moeten de maatregelen strikt toepassen. Alle klanten moeten bij het binnenkomen hun handen ontsmetten met handgel en nadien moeten ze handschoentjes aandoen. Wij, als winkeliers, dragen handschoenen én een mondmasker. In het begin was dat toch wennen, want zo’n mondmasker wordt al snel warm om te werken. Maar intussen ben ik het al gewoon. Ik had mijn mondmasker zelfs nog op in de auto toen ik naar huis reed (lacht).” Véronique maakte de voorbije weken van de sluiting gebruik om een en ander te vernieuwen in haar boetiek. “We hebben de winkel leeggemaakt om een nieuwe vloer te leggen. Nadien hebben we alles nog herschikt. Nu kunnen we er weer even tegen.”



Eline De Munck had zelfs zenuwen om haar brillenzaak, Odette Lunettes op de Meir in Antwerpen, terug te openen. “Je weet op voorhand niet goed wat te verwachten, want het blijft toch raar allemaal”, zegt Eline. “’s Ochtends was het heel druk. Allemaal klanten met een doel: zo snel mogelijk een bril kiezen en terug naar huis. Maar nadien viel het stil. Op de Meir was het nochtans druk, maar in de winkels bleef het vrijwel leeg. Enkel bij Hema en Kruidvat waren er klanten. De mensen zijn duidelijk bang en voorzichtig, wat ook logisch is natuurlijk. Al merk ik wel dat ze nu extra lief zijn. Ze tonen dat ze begaan zijn en dat gevoel is fijn.”

Ultrasoon bad

Al moet er volgens Eline nu harder gewerkt worden voor minder inkomsten. “Naast een fashion item hebben brillen ook een medische functie en daardoor moeten we extra hygiënisch te werk gaan. Zo moeten klanten elke bril die ze aanraken, op een plateau leggen. Al de gepaste brillen worden in een ultrasoon bad gereinigd”, vertelt ze. De klanten zelf krijgen handschoenen bij het binnenkomen van de winkel, na het ontsmetten met handgel. Aan de inkom staat een toestel dat detecteert hoeveel mensen er in de winkel zijn en zegt wanneer je als klant binnen mag. “Het personeel draagt een mondmasker en een doorzichtig scherm. Heel bizar, want het vertraagt alles. Mensen horen je minder goed en duidelijk, heb ik al gemerkt. Maar bon, het is nu zo. Ik bereid me er al op voor dat het koopgedrag nooit nog hetzelfde zal zijn als voor de coronacrisis.”

De fietsenwinkel van Niels Albert in Tremelo is sinds maandag ook weer open. Net als de kledingwinkels Wearable Stories in Hasselt en Antwerpen van Loredana Falone, de vriendin van Matteo Simoni. Ex-Miss België Cilou Annys doet dinsdag pas de deuren van haar babywinkel in Brugge weer open.

