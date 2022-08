Frontman van Mumford & Sons is als kind seksueel misbruikt: “Het was het moeilijkste ooit om luidop te zeggen”

CELEBRITIESMarcus Mumford, de frontman van de Britse rockband Mumford & Sons, is als kind seksueel misbruikt. In zijn eerste solo-single ‘Cannibal' zingt hij openhartig over zijn traumatische ervaring. “Ik heb dertig jaar gezwegen”, vertelde hij aan GQ. Zijn moeder kwam pas over het misbruik te weten door zijn nieuwste nummer.

In zijn debuutsingle als solo-artiest gaat Marcus Mumford de confrontatie aan met zijn moeilijke en traumatische verleden. “Ik kan je nog proeven en ik haat het. Dit was niet de keuze van een kind en je wist het. Je nam een eerste plak van mij en at die rauw. Verscheurde ze met je tanden en je lippen zoals een kannibaal. Jij vuil dier.” Zo begint Marcus Mumford’s ‘Cannibal’. Het lied is breekbaar, hard en expliciet. “Het was het moeilijkste ooit om luidop te zeggen”, klinkt het.

“Zoals veel mensen – en daar leer ik meer en meer over nu ik het aan anderen laat horen– werd ik seksueel misbruikt als kind”, onthulde Mumford aan GQ. Hij was destijds zes jaar. “Niet door familie en niet in de kerk, wat sommige mensen misschien veronderstellen. Maar ik heb dertig jaar lang gezwegen.” Zelfs zijn moeder was niet op de hoogte van het misbruik. Ze kwam het te weten toen Mumford zijn nieuwe lied speelde voor haar, thuis tijdens de coronacrisis. “Eens we door het trauma hadden gepraat, en ze mij vertelde dat ze me wilde beschermen, is het eigenlijk objectief grappig om jouw moeder over misbruik te vertellen door middel van een lied.”

Mumford legde het nummer voor aan zijn band Mumford & Sons, maar zij lieten hem voorzichtig weten dat het lied meer gepast zou zijn als solowerk. Uiteindelijk besloot de zanger om ‘Cannibal’ het eerste nummer op zijn debuutplaat te maken. “Ik had het gevoel ik het eerst moest uitbrengen”, vertelde hij. “In mijn hoofd begon ik me er een beetje voor te verontschuldigen. Maar dat is ook niet juist.” En ‘Grace’, het nummer dat hij uiteindelijk schreef over het gesprek dat hij met zijn moeder had over ‘Cannibal’, zal zijn tweede single worden. De zanger ondervond dat erover praten door middel van muziek essentieel was in het verwerkingsproces.

Onevenwichtig leven

Na de vorige tournee van Mumford & Sons kampte de frontzanger met een serieus drankprobleem. Ook had hij een problematische verhouding met eten. In de zomer van 2019 zat hij erg diep. Op aanraden van vrienden ging hij in therapie. Hij vond uiteindelijk een therapeut die zich specialiseerde in trauma. Tijdens zijn tweede sessie kwam zijn trauma uit zijn kindertijd naar boven en moest hij overgeven. “Blijkbaar is dat heel normaal. Wanneer je iets niet langer ontkent en begint om het onderdrukken los te laten, dan is het iets heel natuurlijks dat alles loskomt. Ik heb al mijn hele leven problemen met ademhalen. Geen astma, maar gewoon op adem komen.” Nu begreep hij waarom.

Na de conversatie kwam nog een groter besef. “Wat er gebeurd is toen ik zes was, heeft tot een reeks ongewone, ongezonde seksuele ervaringen op zeer jonge leeftijd geleid. Op één of andere manier - en ik kan niet echt begrijpen waarom - ben ik geen dader van seksueel misbruik geworden, hoewel ik mij wel vaak rottig gedragen heb.”

Door meerdere traumatische ervaringen als kind, ging Mumford later in zijn leven op een onevenwichtige manier met dingen om. “De laatste drie jaar heb ik daarnaar proberen kijken en probeerde ik enige balans te corrigeren.” Hij stopte met drinken en overmatig eten. En hij vroeg advies aan mensen als Bryan Stevenson, de oprichter van het Equal Justice Initiative en iemand die jeugdtrauma heeft gestudeerd. ‘Stonecatcher’, een nummer op Mumfords nieuwe plaat, is dan ook rechtstreeks geïnspireerd door Stevenson.

Geen schaamte meer

De frontman van Mumford & Sons schreef de eerste nummers van zijn soloalbum kort nadat hij regelmatig naar zijn therapeut ging. In die therapiesessies kreeg Mumford dan ook het besef dat hij altijd veel nummers over schaamte schreef. “Ik heb het meeste van mijn volwassen leven, tot recent, in lagen van schaamte geleefd. En het begon waarschijnlijk toen ik zes was. Gaandeweg ben ik aan die schaamte verslaafd geraakt, lagen en lagen schaamte, maar nu heb ik het gevoel dat een en ander al duidelijker is... Nu ik die lagen er één voor één kan afpellen, voel ik me vrijer dan ik me in lange tijd gevoeld heb.” Toen ‘Cannibal’ klaar was, barstte de zanger meteen in tranen uit. Voor hem was het dan ook een emotioneel proces om zo’n persoonlijke en doodeerlijke muziek te maken.

Op 16 september komt zijn solodebuut uit, al betekent dat niet het einde van Mumford & Sons. De zanger bevestigde in het interview met GQ dat de band zal verder gaan als trio, na het vertrek van banjospeler Winston Marshall in juni 2021.

