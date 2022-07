‘Friends’-maker Marta Kauffman heeft spijt van grappen over transgender personen: “Ik wist niet beter”

CELEBRITIESHoe populair de sitcom ‘Friends' ook is, de afgelopen jaren stond de serie onder vuur vanwege het gebrek aan diversiteit en de manier waarop bepaalde groepen, zoals transgender personen, werden voorgesteld. Marta Kauffman (65), de bedenker van Friends, biedt nu haar verontschuldigingen aan. Onder andere voor het misgenderen van de trans ouder van personage Chandler. “Voornaamwoorden begreep ik toen nog niet. Dat was een grote fout van mij", geeft ze toe in een interview.

Marta Kauffman, die de Amerikaanse sitcom ‘Friends’ samen met David Crane heeft bedacht, heeft opnieuw haar spijt betuigd over de representatie in de serie. Ditmaal gaat het specifiek over de ouder van Chandler, die trans vrouw was, maar werd aangesproken met mannelijke voornaamwoorden. In een interview met ‘BBC World Service’ vertelde ze over de fout: “Het was een grote fout om mannelijke voornaamwoorden en het woord vader te gebruiken voor een trans vrouw." De 65-jarige legde uit dat ze in die tijd niet beter wist, maar dat het nu absoluut niet meer gepast zou zijn.

De ouder van Chandler, Helena Handbasket in de serie, wed vertolkt door Kathleen Turner. Wanneer ze de rol aannam zag Kathleen het ook als iets onschuldigs.“Ik dacht toen: ‘Oké, een vrouw die een man speelt, die een vrouw speelt. Dat heb ik nog nooit gedaan.’ Daarom stemde ik in.” Maar in een interview in 2019 met ‘Watch What Happens Live With Andy Cohen’ gaf ze aan dat ze de rol vandaag niet meer zou aannemen. “Er zijn transvrouwen die de rol beter kunnen representeren.”

In het interview met ‘BBC’ weidt Kauffman ook uit over het gebrek aan diversiteit in de Amerikaanse sitcom. “’Friends’ heeft zeer veel kritiek gekregen. Vooral over het feit dat we niet genoeg mensen van kleur hadden. In de laatste jaren heb ik daar hard over nagedacht. Ik moet zeggen dat dat jammer genoeg mijn eigen schuld was.” Maar de Amerikaanse televisieproducent is niet van plan om die fout te herhalen. “Ik was duidelijk een deel van systematisch racisme in onze industrie. Het feit dat ik me daar niet van bewust was, doet mij dom voelen. Het gebrek aan diversiteit in de show is een extreem terechte opmerking, waar ik nog steeds emotioneel van wordt." Als ze toen wist wat ze nu weet, dan zou ze dingen anders hebben aangepakt. “Ik wist niet beter maar ik heb veel bijgeleerd.”

Ondertussen bewijst de televisieproducent dat ze heeft geleerd uit haar fouten en de bakken kritiek die ze moest incasseren. De 65-jarige is ook de bedenker van de Amerikaanse Netflix-serie ‘Grace and Frankie’, waar ze dingen een pak anders aanpakt. “Ik vind het belangrijk om een veilige omgeving te creëren waar alle mensen op set en van de crew gelukkig zijn. Het is zeer belangrijk om tolerant te zijn en niet te schreeuwen tegen elkaar. Ik heb een man ontslagen omdat hij een grapje maakte over een transpersoon. Zulke dingen mogen niet gebeuren."

