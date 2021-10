Friends-acteur James Michael ‘Gunther’ Tyler (59) overleden

Showbizz Birgit Van Mol openhartig over de ziekte van haar partner in ‘Speeltijd’: “We zitten met de dood op onze schoot”

23 oktober In het Joe-programma ‘Speeltijd’ keert Ann Van Elsen (41) elke week met een bekend persoon terug naar de klas (middelbaar of lagere school) om samen de fijne momenten uit de tienerjaren te herbeleven. Deze week is Birgit Van Mol (53) te gast die vertelt over haar jeugd en haar carrière, maar ook over de ziekte van haar partner René, haar donkere periode en ouder worden: “Het is niet dat je ineens al je vaardigheden kwijt bent, als je plots wat rimpels hebt.”