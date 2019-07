Exclusief voor abonnees Frieda Van Wijck is geen voorstander van het legaliseren van cannabis: “Compleet in paniek belde ik de 100. Echt waar: voor mij nooit meer spacecake” Frieda Joris

31 juli 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 3 Showbizz “69, een mooi getal”, zegt Frieda Van Wijck in Dag Allemaal over haar leeftijd. “Maar de zeventig lonkt, en de tijd gaat nu bangelijk snel vooruit.” En ze heeft naar eigen zeggen nog wel één en ander in te halen, na een pittige (tv-)carrière met ‘plichtsbewust’ als sleutelwoord. “Sommige collega’s die veel minder energie in hun programma’s staken, kwamen er ook. ‘Ik ben een zottin’ dacht ik soms.”

Een terras hartje Leuven. Frieda vertelt dat ze er zelden aangestaard wordt, zeker nu ze - uitgezonderd een zomerse herhaling van het panelprogramma ‘Het Grootste Licht’ op VTM - niet meer op televisie te zien is.

“Bekendheid slijt snel en daar ben ik niet rouwig om”, zegt de gewezen presentatrice van onder meer ‘Panorama’ en ‘De Laatste Show’. Haar woorden zijn nog niet koud of er blijft een stijlvolle oudere dame pal naast ons tafeltje staan. Haar minzame glimlach valt op, net als de handtas die ze elegant in de vouw van haar arm knelt. Frieda kijkt op en roept verrast: “Maar juffrouw Maria! U begint een beetje op koningin Elisabeth te lijken.” De dame grinnikt wat verlegen, waarna een gesprek volgt in een dialect waarvan ik weinig versta. “Juffrouw Maria was mijn kleuterjuf”, verklaart Frieda. “We spreken Hasselts, mijn ouders waren Hasselaren die naar Maaseik zijn getrokken. Ik woon al half mijn leven in Leuven, maar als ik ooit naar een bejaardentehuis moet, dan zoek ik er één in Hasselt. Want zodra mijn grijze cellen het begeven, zal die moedertaal me waarschijnlijk het langst bijblijven.”

