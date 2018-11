Freek Braeckman spoot zijn haar blauw uit protest op school: “Ik streed voor rechtvaardigheid” KD

Bron: Qmusic 0 Showbizz Qmusic-dj en Rode Neuzen Dag-ambassadeur Sam De Bruyn lanceerde speciaal voor Rode Neuzen Dag een podcast: ‘De Klas van Sam’. Deze week nodigde Sam Freek Braeckman uit in zijn vroegere klaslokaal in het atheneum Voskenslaan in Gent. Het nieuwsanker blijkt soms minder ernstig dan Vlaanderen dacht.

Sam vroeg zich af of Freek een rebels kantje had op de middelbare school. “Ja, maar ik was geen opjutter”, klonk het eerlijk. “Ik had het gevoel dat ik altijd streed voor rechtvaardigheid. Er was een meisje uit mijn jaar, die in haar punkjaren kwam en haar haar blauw had geverfd. Maar in één van de artikelen van het schoolreglement stond dat je een deftig kapsel moest hebben. Dus dat blauw haar kon niet en dat meisje werd geschorst. Op zo’n momenten stond ik altijd wel graag mee vooraan als de dag erna alle leerlingen hun haar blauw spoten met een spuitbus. En de directie schroefde die maatregel dan ook terug”, vertelt Freek, die toen eigenlijk nog Frederik heette.