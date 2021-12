Freek Braeckman blijft voor zijn nieuwe podcast slapen bij BV’s: “Ik kom daar niet als journalist, maar gewoon als nieuwsgierig persoon”

ShowbizzFreek Braeckman (42) verrast met een gloednieuwe podcast. In ‘Freek Blijft Slapen’ gaat het VTM nieuwsanker met een kleine microfoon langs bij BV’s en blijft hij, zoals de naam al doet vermoeden, ook bij hen overnachten: “Ik wil bij hen blijven logeren zodat ik tegen de ochtend een goed beeld van hen heb,” klinkt het. En dan heeft hij het niet enkel over hun karakter. “Niels Destadsbader is een betere entertainer dan een kok.”

“Ik wil zelf natuurlijk ook geen camera’s bij mij thuis”, zegt Freek Braeckman. “Maar dat is net het leuke wanneer ik langsga: ik bel gewoon aan — zonder cameraploeg. Ik neem alleen een microfoon mee, en mijn tandenborstel. Zo kan de luisteraar wel mee naar binnen, maar is mijn gastheer of gastvrouw toch niet gekrenkt in zijn of haar privacy.” Het besluit om voor een podcast te gaan, was een evidente keuze, zegt hij. “Ik ben zelf ooit begonnen op de radio en ik heb dat altijd een heel fijn medium gevonden. Het voelt ook veel natuurlijker. Als ik voor het nieuws een interview moet doen, zijn daar cameraploegen bij, een drone, een make-upteam — en moet je zelfs op een bepaalde manier gaan zitten. Dat hoeft hier allemaal niet.”

De pastasaus van Helmut Lotti

“Ik heb ondertussen al een aantal afleveringen opgenomen en die waren tot nu toe echt fantastisch”, gaat Freek verder. “Mijn gastheren en -vrouwen moeten ook niks speciaals doen, want ik blijf op de achtergrond als ze gaan koken of hun hond moeten uitlaten. Of ik al kan verklappen wie goed kan koken? Laten we zeggen dat Niels Destadsbader een betere entertainer is dan een kok. (lacht) Maar hij heeft gekookt voor mij, en we hebben daar geweldig mee gelachen. Nora Gharib had geen zin om te koken, dus hebben we pizza besteld zodat we langer konden babbelen. Helmut Lotti had dan weer een heel uitgebreid driegangenmenu gemaakt — hij had op voorhand zelfs al een pastasaus klaargemaakt, echt superlekker.” Verwacht Freek als gast altijd een uitgebreid menu? “Nee, hoor. Als iemand mij alleen een boterham wil geven, dan is dat ook goed. Ik ben gewoon aanwezig, leef je leven.”

Quote Ik kom er niet als journalist. Ik blijf gewoon slapen als nieuwsgie­ri­ge mens. En dus stel ik op voorhand geen vragen op Freek Braeckman

Bij mensen thuis blijven slapen: het is iets wat hij gewoon is van in zijn tienerjaren. “Ik deed vroeger aan schermen”, vertelt Freek, “een relatief kleine sport, met als gevolg dat daar weinig extra budget voor was. Als ik dan op stage ging in Wit-Rusland bijvoorbeeld, was er gewoon geen geld om daar twee weken op hotel te gaan. Ik bleef daar dus bij mensen slapen die ik alleen maar een beetje kende van het schermen. Ik sprak de taal niet en je kent die mensen eigenlijk ook niet zo goed, maar door bij hen te logeren ontwikkel je een heel intieme band. Je moet wel. Dat is zo’n specifieke intimiteit die je met een vreemdeling op de bus nooit zou hebben. Als daar iemand naast je komt zitten, zou je er liever een plastic zakje willen tussensteken”, lacht hij.

Vooroordelen meenemen

De focus van Braeckmans podcast ligt op een natuurlijk, ongeforceerd gesprek, en dus stelt hij op voorhand geen vragen op. “In mijn dagelijks werk als nieuwsanker bij ‘VTM Nieuws’ ben ik journalistiek voorbereid op elk interview. Ik weet perfect hoe ik dat moet aanpakken, want ik heb soms maar 4 à 5 minuten om vragen te stellen. Terwijl ik hier de mensen wel wat ken, maar ik ga niet alle artikels over die persoon op voorhand opzoeken. Juist omdat ik daar eigenlijk niet wil aankomen als journalist. Ik ben in dit geval een mens die blijft slapen en denkt: ‘Ik ben heel nieuwsgierig naar jou en ik wil je graag leren kennen.’” Zo stelt hij zich in de plaats van zijn luisteraars. “Ik kom toe en breng de ‘vooroordelen’ mee die de luisteraar ook heeft. Iedereen denkt bijvoorbeeld dat Niels, de ster van dit moment, ergens in een gigantische villa moet wonen en dat hij een kok heeft die eten voor hem maakt. Maar hij woont gewoon in een huis naast zijn ouders en zet zijn hond daar af als hij gaat joggen om fit te zijn voor het Sportpaleis. Dat is ook maar een jongen zoals iedereen.” De journalist in Freek vat mooi samen hoe hij tegenover zijn gasten staat: “Onbevangen, natuurlijk bevooroordeeld en nieuwsgierig. Zo ben ik te gast.”

Extraatje voor hemzelf

Allemaal goed en wel, dat blijven slapen, maar wat gebeurt er de ochtend erna? “Ik stop met opnemen als ik in mijn bed kruip. Puur praktisch blijf ik slapen, omdat je anders moet doen alsof je in je bed kruipt — om dan nog eens op te staan om al je opnamemateriaal op te ruimen. Dan ben je toneel aan het spelen en dat wou ik net niet doen. Maar ik ben ook gewoon nieuwsgierig. Dat gesprek aan het ontbijt is eigenlijk nog het leukste van al, maar dat hoef ik dan niet uit te zenden. Dat is de luxe van een journalist, het extraatje voor jezelf.”

‘Freek Blijft Slapen’, de nieuwe podcast van Freek Braeckman, is vanaf 15 december te beluisteren op hln.be, Spotify en Apple. Beluister hieronder de eerste aflevering.

