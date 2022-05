Freek blijft slapen bij Karen Damen: “Ik ben heel kieskeurig geworden na K3”

ShowbizzKaren Damen is al lang niet meer gewoon ‘de rosse van K3'. In een mum van tijd bouwde ze haar eigen muzikale en tv-carrière uit. Freek Braeckman bleef slapen bij Karen, haar echtgenoot Antony Van der Wee en haar zoontje, Sky. In zijn podcast laat Karen ons even binnenkijken in haar dagelijks leven. “Ik had veel meer structuur toen ik nog in K3 zat.”