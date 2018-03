Free Souffriau speelt Maria Magdalena in nieuw muziektheater Bertje Warson

22 maart 2018

17u32

Bron: eigen berichtgeving 0 Showbizz Zaterdag verzamelt de fine-fleur van acteurs in de Pallieterstad. Daar wordt bij valavond om 20 uur op de Grote Markt van Lier het wereldberoemde lijdensverhaal van Jezus in een wervelend muziektheater gebracht in regie van Johan De Paepe. Zijn zoon Pieter-Jan speelt Jezus. Free Souffriau zingt en speelt Maria Magdalena, Ann Pira is Maria, Door Van Boeckel speelt Kajafas, Jos Dom kruipt in de rol van Pontius Pilatus, Dries De Bakker is Petrus, Bart Van Nieuwenhove speelt Johannes, Mark Tijsmans is Judas en Katrien De Becker De Vertelster.

Wij hadden een exclusief gesprek met Free Souffriau, Mark Tijsmans, regisseur Johan De Paepe en zijn zoon Pieter Jan De Paepe die de hoofdrol Jezus vertolkt. “Ik speel Maria Magdalena, de harstvriendin van Jezus. De Passie is een zwaar beladen stuk maar ik heb al buiten kinderproducties zoals Mega Mindy met o. a. ‘Daens’ en ’14-18’ zware stukken gespeeld. Voor mij is dat een andere kant van me zelf aanspreken. Maar de hartsvriendin van Jezus spelen is toch wel bijzonder. De vriendschap tussen Jezus en mij komt echt wel tot uiting en het is een bijzonder emotioneel verhaal.

“Het grijpt me naar de keel als Jezus gekruisigd wordt”

De regisseur heeft er wel een menselijker verhaal van gemaakt. Het lijdensverhaal van Jezus net voor zijn kruisiging duurt zeker een kwartier en grijpt ons bij de keel… Je weet dat het komt maar ik zit iedere keer met een krop. Het wereldberoemde verhaal van Jezus is zo mooi, liefdevol en onbaatzuchtig. Iedereen gelovig of niet kan het mysterieuze verhaal naar zijn hand zetten en er zich aan optrekken. Het is ook de eerste keer dat De Passie niet alleen verteld maar echt gespeeld wordt. Alle personnages hebben hun eigen lied, hun eigen popsong en dat maakt het zo bijzonder. Er is muziek van Bart Peeters, Stef Bos, Kommil Foo, Marco Borsato en nog anderen o.l.v. Pol Vanfleteren. Dit maakt het zo bijzonder voor Lier”, vertelt Free Souffriau nog.

Mark Tijsmans: “ik speel heel graag Judas”

Mark Tijsmans bekend van zijn hoofdrollen in Het Park, Thuis, Flikken, musicals en theater, speelt de rol van Judas in De Passie. “Ik vind het bijzonder boeiend en leuk om de slechterik Judas te spelen. In het ‘Hofke van Olijven’ verraad ik Judas. Vreselijk… en ik onderga dit ook maar het is een zeer duidelijk personnage en daar hou ik van. Ik heb geen seconde getwijfeld toen ze mij vroegen om Judas de spelen. Ik verraad Jezus met de alom gekende Judaskus. Het verraad is kort maar zeer dramatisch en dan… is er niets dan stilte. Een stilte die meer dan duizend woorden zegt…”, vertelt Mark Tijsmans.

Vader Johan De Paepe regisseert en zoon Pieter Jan speelt Jezus

De Passie is een wonderlijk spel maar Lier zou Lier niet zijn zo ze niet zouden uitpakken met toch wel iets speciaals. Zo speelt Pieter Jan (22) de hoofdrol van Jezus en zijn vader Johan regisseert. “Het is een heel bijzondere ervaring als je vader vraagt om Jezus te spelen terwijl hij de regisseur is. Assistent-regisseur Ward Bal en het bisdom gaven hun zegen. Ik heb toen toch wel even moeten slikken maar vind het geweldig”, vertelt Pieter Jan die niet aan zijn proefstuk is. Twee jaar geleden speelde hij Pallieter die zijn honderdste verjaardag vierde. “Jezus spelen is heel bijzonder, het is een universele figuur die de mensen boeit. Er gaat een grote golf van blijdschap en appreciatie door mij heen maar ook wel wat angst… Ik zal dit kruis echter dragen maar op een ‘Johan De Paepe manier’. Mijn vader maakt er iets heel apart en moois van. Wij spelen geen ‘vlakke moderne bijbel’ De Passie die wij in Lier brengen is uniek en de mensen moeten niet bang zijn dat het té zwaar zou zijn”, vertelt Pieter-Jan De Paepe.

Johan De Paepe is leraar Nederlands, theatermaker, regisseur en acteur, o.a. bekend van dokter Paul Jacobs in de VTM-reeks Familie. “Ik ben graag bezig met de grote verhalen van Shakespeare, Molière en Sophocles. Maar als er één verhaal bestaat dat nog groter is dan al deze verhalen, dan is het wel het lijdensverhaal van Jezus’”, zegt hij. De Lierenaar hoefde dan ook geen twee keer na te denken toen hem gevraagd werd de regie van dit spektakel in handen te nemen. De Passie wordt gebracht door 25 professionele acteurs en zelfs zandkunstenaar Immanuel Boie.