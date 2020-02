Free Souffriau en Jelle Cleymans na 12 jaar opnieuw in ‘Daens’: "Gêne kennen we al lang niet meer" Jolien Boeckx

21 februari 2020

00u00 0 Showbizz De chemie tussen Free Souffriau (40) en Jelle Cleymans (34) viert hoogtij. Twaalf jaar na de eerste musical mogen ze hun podiumromance hervatten in 'Daens 2.0'. "Het is zó gemakkelijk om met Free te spelen. Gêne kennen wij al lang niet meer", zegt Jelle. "Wij matchen op alle vlakken", aldus Free.

De nieuwe versie van 'Daens' gaat vanavond in première in het pop-uptheater van Studio 100 in Puurs, maar het verschil met de oorspronkelijke musical - die van oktober 2008 tot februari 2009 in het vroegere postsorteercentrum Antwerpen X werd gespeeld - is nu al opmerkelijk. Studio 100 verkocht toen uiteindelijk 225.000 tickets, nu zijn al meer dan 190.000 kaartjes de deur uit. "Nog vóór de première: ongelofelijk. Een extra motivatie om ertegenaan te gaan", zeggen Free Souffriau en Jelle Cleymans. "We gaan al zeker 145 voorstellingen spelen, tot in februari 2021. Misschien nog meer", zegt Free. Zij neemt net als twaalf jaar geleden de rol van de katholieke fabrieksarbeidster Nette Scholiers op zich. Jelle speelt opnieuw socialist Jan de Meeter. "Na zes weken repeteren voor een lege tribune - wat ik maar niks vind - kunnen we onze tanden er eindelijk écht in zetten", zegt hij.

Twaalf jaar later, hoe voelt dat?

Free: "Ik heb altijd gezegd: 'Als ik één rol opnieuw zou mogen doen uit mijn carrière, dan is het Nette wel.' En dan nog eens met Jelle."

Jelle: "Het is van '14-18' geleden dat we nog samen gespeeld hebben. Niet het jaar, de musical, natuurlijk. (lacht) (Die liep in 2014, red.) Maar het voelt heel vertrouwd om deze rol opnieuw te vertolken. Zeker omdat je een liefdeskoppel moet spelen. Dat gaat bij een nieuwe tegenspeler - laten we daar eerlijk in zijn - altijd gepaard met een beetje gêne tegenover elkaar. Wij zijn dat stadium al lang gepasseerd. Het is zó gemakkelijk om met Free te spelen."

Hoe verklaren jullie die chemie op de scène?

Jelle: "We zijn allebei makkelijke mensen. Heel flexibel, lichamelijk dan. (lacht) Nee, serieus. Wij zijn heel flexibel als het gaat over werken en wat langer doordoen. Wij hebben allebei kleine ego's - dat mogen we wel zeggen, vind ik."

Free: "Wij nemen onszelf ook niet te serieus. Wij doen ons best, maar we amuseren ons vooral. We vinden onszelf ook niet dé grote acteur en actrice."

Het is al de vierde keer dat jullie een koppel spelen. Gert Verhulst ziet jullie als de ideale match?

Free: "Het plaatje klopt in zijn ogen. Onze stemmen blenden mooi samen en qua lengte matchen we ook. Gert heeft ons echt zien groeien. Het is ook een beetje dankzij hem dat we veel kansen hebben gekregen. Hij beschouwt ons als zijn kippetjes, denk ik."

Jelle: "In zijn ogen zijn wij twee kinderen van het huis. Gert is heel gevoelig voor mensen die hij graag bezig ziet, met wie hij graag samenwerkt. Ik denk dus dat wij ons gelukkig mogen prijzen. We zagen hem woensdag na de try-out en hij was helemaal in de wolken."

Hoe zijn jullie veranderd in die twaalf jaar? Free was 28 de eerste keer, Jelle nog maar 23.

Jelle: "'Daens' vertelt het verhaal van kinderarbeid. In een nog niet zo ver verleden moesten kinderen zes op zeven werken in zware en gevaarlijke omstandigheden. Free is intussen mama van twee kinderen, mijn zus is net bevallen van haar tweede. Nu projecteer ik die verhaallijnen op mensen die je graat ziet en die je groot ziet worden."

Free: "Ik ben ook gevoeliger geworden voor dat soort dingen. Het verhaal is een rollercoaster aan emoties. Ik voel op verschillende momenten de tranen in mijn ogen opkomen."

Ook op technisch vlak is er een grote verandering gekomen?

Free: "Ik was in het begin volledig gedesoriënteerd. In mijn gedachten bestaat een scène al mijn hele leven uit cour en jardin, links en rechts, op en af. Maar nu spelen we ineens rondom rond, alles rijdt, alles draait. (lacht) Dat zorgt voor heel spectaculaire beelden. Maar tegelijk ook voor heel intieme stukken."

Jelle: "Het publiek komt nu nóg dichter bij ons dan met '40-45'. De technische elementen worden beter benut, er wordt meer rondgereden... Maar zonder dat het een trucje wordt. Daar wordt goed over gewaakt."

Tickets en info: daens.be