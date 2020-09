Frederik Laeremans van ‘The Sky is The Limit’ verliet zijn vriendin: “Ik heb Kissy niet bedrogen” JD

15 september 2020

09u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz ‘Superbeton’-baas Frederik Laeremans (32) zal ook in het nieuwe seizoen van ‘The Sky Is The Limit’ een centrale rol spelen, maar niet langer aan de zijde van zijn Kissy (39). De twee hebben besloten om een punt te zetten achter hun relatie.

In ‘The Sky Is The Limit’ leerden we wegenbouwer Frederik en zijn vriendin Kissy nog kennen als twee handen op één buik. Maar vandaag liggen de kaarten helemaal anders. “Ja, Kissy en ik zijn uit elkaar”, zegt Frederik ons vanop zijn ­bedrijf Superbeton. Zes jaar hield hun relatie stand.

Kinderloos

Frederik en de zeven jaar oudere architecte bleven bewust kinderloos. Dat lag niet aan de teelbalkanker die de zakenman had overwonnen, maar wel aan faalangst, zo bekende Frederik in Dag Allemaal. Hij wist niet of hij in staat was om een goede papa te zijn. Maar ook egoïsme speelt een rol, zei hij. ­Workaholic ­Frederik wilde zijn weinige vrije tijd liever aan zichzelf en Kissy besteden dan aan een kind. “Ach, het boterde al een tijdje niet meer tussen Kissy en mij”, zegt Frederik nu.

Nochtans kwamen jullie op televisie zo goed overeen.

Ja, en toch was het toen al niet zoals het moest zijn. We deden allebei wel nog ons best om er iets van te maken, omdat we onze relatie van zes jaar niet zomaar wilden opgeven. Nu, de breuk met Kissy komt uitgebreid aan bod wanneer ik opnieuw op tv te zien zal zijn.

Dus er komt zeker een volgend seizoen van ‘The Sky Is The Limit’?

Ja, en daarin zal ik weer een centrale rol spelen. Maar uit respect voor programmamaker Peter Boeckx wil ik daar verder niets over verklappen. Al kan ik wel nog meegeven dat Kissy en ik als beste vrienden en met respect voor elkaar uit elkaar zijn gegaan. We hebben veel aan elkaar te danken.

Er was dus geen derde in het spel?

Nee, ik heb Kissy zeker niet bedrogen, al heb ik nu wel een nieuwe relatie. Maar die is nog heel pril. Ik ken mijn nieuwe vriendin al 16 jaar, maar wil nog niet prijsgeven wie ze is. Ik wil onze relatie de kans geven om rustig te groeien. Maar ze is geen bekende en ze zal ook niet in de nieuwe reeks te zien zijn.

