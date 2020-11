Fred van Leer 'pakt de draad weer op' na overval

TV Koen Wauters verklapt op wie hij gestemd heeft: “Een integere, eerder verlegen man die zijn dossiers wel heel goed kent”

8:18 Normaal gezien houden we geheim voor wie we stemmen, maar wanneer je zo enthousiast bent over je keuze als Koen Wauters (53), dan moét het er soms uit. Zo verklapte hij in ‘Vandaag' dat hij op huidig premier Alexander De Croo (45) gestemd heeft.