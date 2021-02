Fred van Leer laat ellende achter zich: “Mijn seksfilmpje doet me niets meer”

“Drie of vier weken na het gebeuren, ben ik bewust gaan zoeken”, vertelt Fred van Leer in het magazine &C. “Ik zocht vier uur lang en kon ‘m nergens vinden. Tot ik bedacht: zou-ie op een pornosite staan? Ik typte mijn naam in. Stond-ie daar ineens. De eerste keer dat ik het filmpje keek, draaide mijn maag om. Ik werd er heel erg misselijk van. Het was zo vernederend en rakelde alle emotie op.”

Litteken

In november praatte de ‘Say Yes to the Dress’-presentator al eens over het filmpje. “Dat is vreselijk voor mij en vreselijk voor de mensen die het hebben gezien. Ik moet het een plek gaan geven. Het is een open wond. Dat heelt en blijft een litteken, voor altijd.” De negatieve reacties op het filmpje hadden wel drastische gevolgen. “Ik was in complete paniek. Zonder in details te treden, en ik heb heel lang nagedacht of ik dit moet zeggen, maar ik ga het wel zeggen want ik wil de regie in eigen hand nemen: ik heb mezelf iets aangedaan.” Dankzij de mensen in zijn omgeving kon er heel snel en accuraat worden gehandeld, zo verklaarde Fred Van Leer. “Door deze mensen en de politie, ambulance, iedereen, ben ik er nog. En daar ben ik heel dankbaar voor.”