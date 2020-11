Fred van Leer kreeg briefje van verpleegkundige in het ziekenhuis: “Dit geeft zoveel kracht”

TV Erik is fan van Dvtch Norris en slechts één seconde maakt het verschil: de leukste momenten uit de 14de ‘Slimste Mens’-aflevering

4:48 De decompressie in ‘De Slimste Mens ter Wereld’ houdt sinds de recorddeelname van Ella Leyers aan. Dan krijg je al eens waanzinnige toestanden. Zo eindigden de tellers in deze veertiende aflevering met welgeteld 1 seconde verschil tussen de winnaar en de kandidaat die naar de finale werd verwezen. Toevallig stopte Delphine Lecompte snel bij haar filmpje en al even toevallig had Ella Leyers één seconde te veel nodig om vijftig extra seconden extra in te pikken. En zo won Delphine met het allerkleinste verschil ooit.