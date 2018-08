Fré is de eerste Robinson met prothese: "Ook met beperking blijft veel mogelijk" YDS

31 augustus 2018

07u05 1 Showbizz Deelnemen aan een survivalprogramma met een beenprothese? De 31-jarige Fré Leys uit Leuven gaat geen uitdaging uit de weg. Vanaf volgende week is hij te bewonderen op VIER als één van de zeventien deelnemers van het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson.

Geboren met een rechterbeen dat korter is dan zijn linker is Fré al van jongs af aan aangewezen op een beenprothese om zich te verplaatsen. Zijn fysieke beperking weerhoudt de Leuvenaar er echter niet van om de lat voor zichzelf hoog te leggen. Met zijn selectie voor Expeditie Robinson is hij wereldwijd de eerste deelnemer met een prothese die zijn opwachting maakt in het survivalprogramma op een onbewoond eiland.

