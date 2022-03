Franse film ‘Cuties’ blijft heisa veroorzaken: Netflix vraagt om rechtszaak rond kinderpornografie te beëindigen

Streamingplatform Netflix heeft een Amerikaanse rechter gevraagd om de rechtszaak die een aanklager uit Texas aanspande vanwege de film ‘Cuties’, te laten vallen. Lucas Babin, de aanklager in kwestie, spande al vijf keer een rechtszaak aan tegen de streamingdienst. Hij beweert dat Netflix zich met de release van ‘Cuties’ schuldig heeft gemaakt aan het verspreiden van kinderporno. Daar is de streamingdienst het uiteraard niet mee eens. In rechtbankdocumenten in handen van nieuwswebsite The Wrap laat het bedrijf weten dat de film onder vrijheid van meningsuiting valt en dat aanklagers uit andere districten dat al hebben erkend. “Genoeg is genoeg”, klinkt het verder. Twee jaar geleden reageerde Netflix al op de toenmalige rechtszaak: “‘Cuties’ toont een maatschappijkritische boodschap. Deze aanklacht is ongegrond en wij blijven achter de film staan”, klonk het toen in een statement.

Al van bij de start bleek de Franse film ‘Cuties' voer voor controverse. De film vertelt het verhaal van een elfjarig meisje dat bij een dansgroepje gaat en daar seksueel getinte dansjes aanleert. Er kwam kritiek op de poster, waarop de hoofdrolspeelsters met korte broekjes en blote buik te zien zijn. Daar bood Netflix toen excuses voor aan: “Het was niet oké en het was ook niet representatief voor deze Franse film, die een award heeft gewonnen op het Sundance Film Festival. We hebben de beelden en beschrijving geüpdatet.” Heel wat kijkers vielen ook over bepaalde scènes in de film, die ze als kinderporno bestempelden. Een tijdlang was de hashtag #CancelNetflix trending op Twitter. Daar was de streamingdienst niet mee opgezet: “‘Cuties’ is een sociaal commentaar tegen de seksualisatie van jonge kinderen”, liet een woordvoerder weten. “Het is een prijswinnende film en een krachtig verhaal over de druk die jonge meisjes ervaren van social media en van de maatschappij tijdens het opgroeien en we moedigen iedereen aan die iets geeft om deze belangrijke issues om de film te kijken.”