Franse actrice out zich als slachtoffer van Gérard Depardieu: “Ik kan niet langer zwijgen”

Film Fenomenale openings­dag voor ‘Spi­der-Man No Way Home’: goed voor bijna 40.000 Belgische bezoekers

Dat ‘Spider-Man No Way Home’ een groot succes is in de Verenigde Staten wisten we al langer, maar ook in ons land doet de film het uitstekend. Met bijna 40.000 Belgische bezoekers op 15 december behaalde de prent meteen ook de beste openingsdag van 2021.

16 december