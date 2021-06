Franse actrice Brigitte Bardot krijgt boete na beledigen jagersvereniging: “Minderwaardige, dronken mannen”

Showbizz Jaimie Vaes neemt afstand van Lil’ Kleine: “Ik wil me op m’n eigen leven focussen”

28 juni Jaimie Vaes (31), de verloofde van de Nederlandse rapper Lil’ Kleine (26), kiest de komende tijd voor zichzelf. “Ik wil me even op m’n eigen leven focussen”, vertelt ze in de trailer van het nieuwe seizoen van haar realitysoap ‘Jaimie: In The Vaes Lane.’