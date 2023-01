Franse acteur Adama Niane (56), bekend van Lupin, overleden

TV RECENSIE. ‘Extraordi­na­ry’: “Hipsters met superkrach­ten domineren de wereld en dat is leuker dan het klinkt”

Buitenbeentjes met bovennatuurlijke krachten in een doodgewone wereld hebben we al in oneindig veel variaties over ons scherm zien dartelen. Maar een doodgewoon buitenbeentje in een wereld vol bovennatuurlijke krachten? Dat is - afgezien van het hele opzet van de Disney-film ‘Encanto’- een semi-unicum. De producenten van ‘Killing Eve’ laten hun fantasie de vrije loop in ‘Extraordinary’, een achtdelige comedyreeks op Disney+ waar iedere laatbloeier zich in moet herkennen. Maar of dat ook buitengewoon sterke tv oplevert? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

29 januari