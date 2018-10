Gesponsorde inhoud Frans hoopt op verzoening met Wendy Van Wanten: “Hopelijk kunnen we eens praten” TDS

31 oktober 2018

06u00

Het moet dé liefdesbreuk van 2018 zijn, die van Iris Vandenkerckhove (58), beter bekend als Wendy Van Wanten, en Frans Vancoppenolle (56). Enkele weken nadat het nieuws bekend raakte, zoekt ' Franske' evenwel al opnieuw toenadering. Hij hoopt dan ook op een verzoening met Van Wanten.

Het was ‘Franske’ die het einde van hun relatie via de sociale media bekendmaakte. Op een manier die deed vermoeden dat hij en Wendy niet op vriendschappelijke wijze uit elkaar zijn gegaan. “Ben al meer dan drie weken buitengezet, met niets. Na twaalf jaar alles te hebben gedaan uit liefde voor haar”, aldus Frans. En: “Ik ben helemaal nooit van plan geweest om haar in de steek te laten, integendeel. Ze was altijd mijn steun en toeverlaat, in goede en kwade dagen. Maar helaas is iemand tussen ons komen te staan. Iemand die van in het begin tegen mij was.” En met die iemand bedoelt hij Dylan Vanholme, Wendy’s oudste zoon...

Zoveel emoties

Tja, tussen Frans en Dylan heerste van in het begin een soort van koude oorlog, waardoor Dylan zijn moeder jarenlang niet heeft gezien. Ook Wendy heeft van zich laten horen. “Er niets over te hoeven zeggen en de tijd eerst zijn verzachtende werk te laten doen: dat zou ideaal zijn”, reageerde zij. “Er zijn zoveel emoties en gevoeligheden die erover praten lastig maken. En hoewel we beseffen dat dit over een aantal maanden misschien minder moeilijk wordt, zijn we daar vandaag nog niet aan toe.”

Veel sterkte

Dat ze voor haar zoon heeft gekozen, wil Wendy evenwel niet gezegd hebben. “Frans en ik gaan voor het ogenblik door een moeilijke tijd”, laat ze weten. “We hebben besloten om minstens tijdelijk uit mekaar te gaan en mekaar de tijd te geven om na te denken, te helen en tot rust te komen.”

Nu de relatie van Wendy en Frans is ontploft, worden ze allebei overladen met reacties. Uiteraard ook van kennissen, en vaak blijkt daaruit dat sommigen de breuk hadden zien aankomen, en dat er dus al een tijd iets aan de hand was. “Een verrassing is het zeker niet”, schrijft iemand. “Ik hoop dat jullie er allemaal samen uit geraken zodat de best mogelijke oplossing uit de bus komt. Veel sterkte voor jullie allemaal”. En ook: “We voelden al aan dat er iets niet in de haak was. Laat de storm nu uitwaaien en ga dan eens goed praten. Wij staan achter jullie”.

Anderen nemen het voluit voor Frans op en doen uitschijnen dat hij het grote slachtoffer is. “Veel sterkte, Frans. Ik hoop dat Wendy beseft dat ze met jou verder moet leven”, springt iemand voor hem in de bres. En verder ook: “Haar zoon heeft zelf een gezin. Hij zou zich beter daarmee bezighouden, in plaats van zich te mengen in jullie huwelijk.”

Open brief

Maar volgens Dylan heeft hij zich helemáál niet met het huwelijk van zijn moeder bemoeid en heeft hij Wendy nog veel minder voor de keuze gesteld ‘Frans of ik’, zoals links en rechts wordt gesuggereerd. Die veronderstelling wordt trouwens door Wendy zelf tegengesproken.

En dan is er nog de reactie die het meeste zegt, van Frans zelf. Net zoals Dylan vijf jaar geleden een ontroerende open brief aan zijn moeder scheef, heeft Frans nu de volgende boodschap voor Wendy: “Hopelijk is ‘tijdelijk’ geen jaren en kunnen we binnenkort eens praten. Ik hoop dat er nu geen onwaarheden meer hoeven verteld te worden. Uit respect en liefde voor jou en Estelle”.

De bal lijkt dus in het kamp van Wendy te liggen. We zijn benieuwd of ze wil ingaan op Frans’ verzoek om te praten...