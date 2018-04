Frans gerecht bevriest erfenis van Johnny Hallyday door familieconflict ND

13 april 2018

19u04

Bron: Belga 0 Showbizz Een rechtbank in Nanterre nabij Parijs heeft vrijdag de erfenis en artistieke rechten van de in december 2017 overleden Frans-Belgische rocker Johnny Hallyday bevroren. De nabestaanden ruziën over de nalatenschap.

In een in april 2014 opgesteld testament heeft Johnny Hallyday al zijn bezittingen en rechten als artiest aan zijn laatste echtgenote, Laeticia (42), en hun twee geadopteerde minderjarige dochters, Jade en Joy, nagelaten. Maar volgens de oudste kinderen David Hallyday (51) en Laura Smet (34) zondigt dit testament tegen de Franse wet, die onterven niet toelaat. Laeticia zwaait met een in juli in 2014 in Californië opgesteld document. Die Amerikaanse staat laat wel toe naar wens een erfenis te verdelen.

De rechtbank oordeelt nu om de bezittingen en artistieke rechten te bevriezen tot de partijen een akkoord bereiken of tot de rechtbank besluit het op te heffen. Het patrimonium van Johnny Hallyday zou meerdere tientallen miljoenen euro bedragen. Parallel loopt een gerechtelijke procedure omtrent de wettelijkhheid van het naar Californisch recht opgestelde testament. Die procedure kan maanden, zelfs jaren duren.

