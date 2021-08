Frans Bauer wil weer fit worden: “Babi pangang mag, maar niet drie keer per week”

“Ik ben creatief bezig geweest, heb veel studiowerk gedaan, nieuwe liedjes gemaakt voor de toekomst. Want ik hoop dat er in november, december weer meer mag’’, klinkt het. Daarnaast is de volkszanger weer eens aan het trainen geslagen. “In Fijnaart noemen ze mij inmiddels de Rocky van de Lage Landen. Hardlopen, fietsen, crosstrainen, ik wil in vorm komen voor het najaar. Net als velen heb ik wat coronakilo’s verzameld. Dus ik let tegenwoordig op met eten.’’ Met een knipoog zegt hij: “Babi pangang mag, maar niet drie keer per week.’’