Frans Bauer wil later naast zijn vader begraven worden: “Ik heb mijn stukje op het kerkhof al besteld” TB

12 juni 2019

06u00

Bron: Primo 0 Showbizz Frans Bauer (45) gaat en drukke zomer tegemoet. In Primo vertelt hij over zijn zomerplannen, maar hij kijkt ook al naar wat daarna komt. Ver daarna, zelfs. Zo vertelt de zanger over wat er met hem moet gebeuren na zijn dood. “Ik vind het wel belangrijk dat dat al geregeld is”, klinkt het. “De dood hoort nu eenmaal bij het leven.”

“Ik heb mijn stukje grond op het kerkhof al besteld, naast mijn vader”, vertelt de Nederlandse zanger in het interview met Primo. “Ik heb met mijn vader altijd een heel goeie band gehad. Maar we hebben het nooit over de dood gehad. Als het dan toevallig eens over een begrafenisplechtigheid ging, zei hij altijd: ‘Doe met mij maar wat je wil’. Voor mijn kinderen wil ik wel duidelijkheid scheppen. De dood hoort nu eenmaal bij het leven.”

Hoewel Frans er een nuchtere kijk op de dood op nahoudt, hoopt hij nog lang te kunnen leven. “Ik hoop dat het nog lang duurt, maar als het zover is, is alles dus in orde. Ik wil graag naast mijn pa liggen. We waren altijd samen op pad, en dat zal dan na onze dood ook nog zo zijn”, klinkt het.