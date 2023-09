Frans Bauer waarschuwt fans na valse advertenties over dieetpillen: “Ik eet minder en sport gewoon meer”

bv ‘Familie’-actrice Tinne Ceuppens (31) ziet te veel goeie rollen naar twintigers gaan: “Gelukkig heb ik ook vast inkomen”

Ze timmert al jaren aan de weg, maar pas als ‘echtbreekster’ Sam in ‘Familie’ begint Tinne Ceuppens (31) stilaan bekend te raken bij het grote publiek. De grote tv-rollen liggen niet voor het rapen en de concurrentie is groot, zo vertelt ze in ‘Dag Allemaal’. “In afwachting biedt mijn job in een koffiebar me financiële zekerheid.”