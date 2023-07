Frans Bauer verklapt zijn methode om 32 kilo af te vallen: “De jonge Frans is herrezen”

Film ‘Barbie’ kent beste Belgische opening van het jaar: 180.000 bezoekers op zes dagen

‘Barbenheimer’ is een wereldwijde trend, dat krijg je dan wanneer er twee grote blockbusters op exact dezelfde dag uitkomen. Ook in België was het stormloop vanaf de release op woensdag 19 juli. Hoewel ‘Barbie’ het iets beter deed, is ook ‘Oppenheimer’ enorm in trek in ons land.