Frans Bauer verklaart zijn 25-jarige succesvolle carrière én zijn huwelijk: "Ik ben niet knap, maar wel charmant"

19 oktober 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Ooit werd Frans Bauer (45) verkozen tot positiefste Nederlander, een titel die de zanger nog altijd in ere houdt. Want overal waar hij komt, is het één groot feest, zelfs na een loopbaan van 25 jaar. “Als ik ‘s morgens wakker word, ga ik meteen als een raket”, klinkt het openhartig in Story.

Het is amper te geloven, maar Frans Bauer draait al een kwarteeuw mee in de muziekwereld. Dat viert de goedlachse Nederlander met een nieuw album, Ik heb je lief. Bovendien verwent hij zijn Vlaamse fans met een theatertournee vol meezingers en toffe verhalen uit zijn lange carrière. “Ik kan boeken schrijven vol leuke anekdotes”, zegt hij. “Wist je dat winkels, om aan de vraag te kunnen voldoen, ‘s nachts speciaal openbleven toen ik mijn hit Heb je even voor mij? te pakken had? En mijn duettenalbum met Marianne Weber heeft het record verbroken van de grootste cd-uitlevering ooit in Nederland. Op één dag werden er 302.000 albums verkocht. Vrachtwagens reden in colonne weg bij de fabriek. We staan daarmee zelfs in het Guinness Book of Records. Ik krijg kippenvel als ik eraan terugdenk. Maar op dat moment sta je daar veel minder bij stil.”

De muziekindustrie ziet er intussen wel helemaal anders uit.

Klopt. Vroeger gingen mensen naar de winkel en kochten ze fysiek een plaatje. Tegenwoordig kan je het gewoon downloaden. Dat maakt muziek beluisteren een stuk makkelijker, want nu kan je het volledig anoniem doen. Voor artiesten zoals ik is dat niet per se slecht. Mensen houden van mijn muziek of niet, maar je hebt er ook veel die er stiekem graag naar luisteren. Dankzij het downloaden valt die barrière volledig weg.

