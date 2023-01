Frans Bauer plots getroffen door rugproblemen: “Die pijn had ik nog nooit meegemaakt”

BVHet was even schrikken voor Frans Bauer (48). Enkele weken voor de release van z’n nieuwe duetalbum met de Nederlandse zangeres Sieneke, en in volle voorbereiding van z’n theatertournee, ging hij door z’n rug. Toch relativeert de zanger de doorstane pijn. “Wat m’n vrouw Mariska (46) heeft meegemaakt, dát is pas erg”, klinkt het in ‘Dag Allemaal’.

Voor Frans Bauer is het aftellen begonnen. Op 15 maart start ’n Avond met jou, zijn theatertournee met de in Nederland razend populaire levensliedzangeres Sieneke, om hun nieuwe duetalbum, dat rond die tijd uitkomt, te promoten. De eerste single ervan, ‘Vaya Con Dios’, is al even uit en doet het erg goed met een nummer 1-notering in de hitlijsten. De tweede single, ‘’n Nacht met jou’, is vanaf 22 februari te koop.

Na het horrorjaar 2022, waarin z’n vrouw Mariska moest herstellen van een herseninfarct, lacht de toekomst de zanger dus opnieuw toe. “Een herseninfarct... Da’s niet niks, hé”, zei Frans daar eerder al over. “Mariska heeft nog een hele weg af te leggen, maar het gaat al véél beter.”

Verkeerde beweging

En dus kan de zanger zich opnieuw wat meer focussen op z’n carrière. Heel even leek er nochtans een kink in de kabel te komen. “Belachelijk eigenlijk”, vertelt Frans ons nu. “Ik tilde een gitaarversterkertje op, een niemendalletje in een klein doosje. Je kan het met je pink optillen, zo licht weegt het. Maar toch moet ik daarbij een verkeerde beweging hebben gemaakt. Plots had ik pijn in m’n onderrug. Dat had ik nooit eerder meegemaakt.”

Frans bleek geveld door een lumbago. Of spit, zoals ze het in Nederland noemen. Een doorgaans goedaardige aandoening, maar in extreme gevallen kan de pijn tot acht weken aanhouden en gaat zo’n acute lumbago over in een chronische, al is die kans klein.

De dokter schreef Frans Voltarenzalf voor, pijnstillers en ontstekingsremmers. Vervelend neveneffect daarvan was dat Frans niet mocht autorijden, wat z’n promotiecampagne voor zijn album en theatertournee bemoeilijkte. “Weet je, ik ben een principiële mens. Als ik van de dokter niet mag rijden met pillen in mijn maag, dan mag het niet en doe ik het niet.”

Sporten

Gelukkig is Frans alweer de oude. “Het was even schrikken, maar ik ben er goed van afgekomen. Nu ben ik weer als nieuw. (lacht) Ik kan weer autorijden en ben alweer aan het sporten. Deze ochtend ben ik nog gaan joggen. Spit is een raar ding, het kan je zómaar overkomen.”

Of Frans voortaan voorzichtiger is als hij iets optilt? Dát nu ook weer niet. “M’n rug is prima. Ik had het er nog met de dokter over: ik heb gewoon pech gehad. Dus wil ik er nu ook niet te lang bij stilstaan. Wat Mariska is overkomen, dát was pas erg.”

