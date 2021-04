Frans Bauer over zijn vrouw: “Mariska heeft altijd gelijk en als ze ’t niet heeft, geef ik haar gelijk”

Showbizz Pedro Elias laat zich binnenste buiten keren door verschil­len­de topdokters in podcast: “Ik ben een echte hypochon­der”

Pedro Elias is een echte hypochonder, zo'n mens voor wie elk hoestje een doodsvonnis is. Iets wat hij heeft van zijn vader, elke ochtend bij het ontbijt las hij voor uit een medische encyclopedie, op zoek naar het kwaaltje van de dag. Pedro is nu 47 jaar en non stop bang om ziek te worden. En net daarom wil hij zich nu preventief laten screenen door enkele topdokters om zo wat rust in zijn de hoofd te vinden. Een spannend parcours met een start bij de prostaat.