Frans Bauer heeft weer haar: zie hier zijn nieuwe look

12 juli 2018

23u41

Bron: Instagram 1 Showbizz Amper een week geleden was hij nog volledig kaal, maar nu heeft Frans Bauer weer haar. Hij onderging een haartransplantatie, omdat hij naar eigen zeggen van "een bos deinende krullen" droomde. Die lijken nog ver weg, maar met zijn nieuwe coupe lijkt hij alvast wel sprekend op zijn zoon.

En de gelijkenis is Bauer ook zelf niet ontgaan. "Zo vader zo zoon! Lekker kort!”, schrijft hij bij een foto van hem en zijn zoon Christiaan. De twee hebben nu dezelfde haren, en die zijn slechts enkele millimeters lang. Zijn fans lijken het alvast goed te keuren: "Staat jullie allebei goed dat korte koppie", schrijft iemand. En ook: "Ah; dat is pas lief! En het staat nog ook", of "Lekker zo houden Frans. Staat je goed".

Het is intussen al de derde keer dat Frans een haartransplantatie ondergaat.

Zo vader zo zoon!! Lekker kort!! Een foto die is geplaatst door null (@fransbauer_officiele) op 12 jul 2018 om 20:22 CEST

Vandaag naar Hasci voor een nieuwe haardos!! Maar eerst gooide Kristel de tondeuse erover!! Joehaaaa !!! Een foto die is geplaatst door null (@fransbauer_officiele) op 03 jul 2018 om 08:27 CEST