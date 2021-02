Frans Bauer en vrouw opnieuw op pad voor reisprogramma

Showbizz BV MET CONGÉ. Lesley-Ann Poppe heeft geen vakantiege­voel: “Met een baby kan je nu al helemaal niets doen”

21 februari Iedereen moet creatief zijn in deze vijfde ‘coronavakantie’. Ook de BV’s en hun kinderen. Deze week mogen we even meekijken achter de schermen van een bekend gezin. Vandaag toont Lesley-Ann Poppe (41) hoe ze deze krokusvakantie vult. “Ik ga blij zijn als Gabriël (4) morgen terug naar school kan gaan.”