Frans Bauer en vrouw maken samen reisprogramma

TV Deze week in ‘Familie’: Hanne ontspoort helemaal en Raven ontmoet een nieuw en sympathiek familielid

21 februari Slecht nieuws voor de fans van Hanne (Margot Hallemans). Hun idool blijft het moeilijk hebben, en deze week wordt het er niet beter op. Haar relatie met Quinten (Maxime De Winne) is nog steeds erg gespannen. Deze week escaleert de ruzie tussen hen zo fel dat er zelfs een mep wordt gegeven. Quinten is compleet van slag en dient een klacht in.