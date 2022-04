Frans Bauer emotioneel over herseninfarct van z’n vrouw: “Ik heb zoveel angst gevoeld. Ik kon niets meer”

Showbizz“Hij is de koning van het feest en viert het leven.” Frans Bauer (48) zingt het in zijn nieuwe nummer, maar de ambiance is doorspekt met een levensles. “Na het herseninfarct van mijn grote liefde eerder dit jaar is succes als artiest mij minder waard”, zegt hij. Een jaar lang zal zijn Mariska (46) moeten revalideren. De charmezanger blikt in dit interview terug op de moeilijke maanden die z'n gezin doormaakte. “Zij is de rots in ons gezin, alles draait rond haar.”