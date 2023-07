Frankrijk neemt afscheid van Jane Birkin: onder meer Vanessa Paradis en Brigitte Macron wonen plechtigheid bij

De plechtigheid, die vermoedelijk redelijk kort zou zijn, is maandagochtend rond 10 uur begonnen. Een bron liet afgelopen vrijdag nog aan AFP weten dat enkel vrienden en familie toegang zouden krijgen tot de kerk. In de buurt van de Sint-Rochuskerk staan er ook tal van politieagenten om te verzekeren dat alles vlot verloopt. Het grote publiek kan de ceremonie echter wel live volgen op een groot scherm. Op beelden is bovendien te zien hoe fans van de Brits-Franse zangeres massaal aanwezig zijn. Velen hebben ook posters bij of T-shirts aan met de boodschap ‘Jane forever’ en ‘Thank you Jane Birkin’ op.

Erg geliefd

Birkin was erg geliefd in de theater-, film- en modewereld. Zo zijn de beroemde Birkin-tassen van Hermès naar haar vernoemd. President Emmanuel Macron sprak over haar als “een complete artiest”. De in Londen geboren actrice Birkin vertrok in de jaren 60 naar Parijs en kreeg ook de Franse nationaliteit. Ze trouwde met de Franse zanger Serge Gainsbourg in 1969 en de twee gingen in 1980 uit elkaar. Hun nummer ‘Je t’aime... moi non plus’ werd een hit in Europa.