Frankrijk neemt afscheid van Jane Birkin (76)

Birkin was erg geliefd in de theater-, film- en modewereld. Zo zijn de beroemde Birkin-tassen van Hermès naar haar vernoemd. President Emmanuel Macron sprak over haar als “een complete artiest”.

De in Londen geboren actrice Birkin vertrok in de jaren 60 naar Parijs en kreeg ook de Franse nationaliteit. Ze trouwde met de Franse popzanger Serge Gainsbourg in 1969 en de twee gingen in 1980 uit elkaar. Hun nummer ‘Je t’aime... moi non plus’ werd een hit in Europa.