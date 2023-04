Frank Verstraeten hint op nieuwe Zillion-club: “Eerst komt ‘Zundays’ naar de kust en zijn er internationale plannen met ‘Projexxx’”

De film ‘ZILLION’ - over de meest beruchte discotheek die Vlaanderen ooit kende - wist ondertussen al meer dan 700.000 Vlamingen naar de cinema te lokken. En de cijfers zijn still counting, want hij loopt zelfs nog steeds in de zalen. Een overdonderend succes, wat zich ook uit in de vele ‘Zillion’-parties de afgelopen maanden. Zo goed als allemaal tot op het laatste ticket uitverkocht. Al verliepen ze lang niet allemaal zonder slag of stoot: “Bij de eerste party in Gent liep het inderdaad serieus mis, maar we hebben hard gesleuteld aan onze werking en het zal niet nog eens gebeuren”.

Volledig scherm Frank Verstraeten © HLN

“Dat ik dit interview doe is schuppes, dat kan eigenlijk niet hé”, met deze woorden opent Frank het gesprek. Na de eerste nieuwe ‘Zillion’-parties in de Waagnatie te Antwerpen, riep hij namelijk luid dat hij terug in de anonimiteit wilde verdwijnen. Maar in die missie slaagde hij niet. We bevinden ons in het Oost-Vlaamse Buggenhout, waar zijn ledschermenbedrijf Pixelscreen.eu gelegen is. Frank heeft in één van de hallen een DJ-booth geplaatst, waarmee hij druk bezig was zijn set voor te bereiden die hij zaterdag zal spelen op het event ‘I Love The 90s’ in Hasselt. “Het is uitzonderlijk dat ik als DJ Fou een gastoptreden doe, want eigenlijk heb ik daar geen tijd voor. Er volgen er nog, maar ik ben niet zomaar te boeken”. ‘Tomorrowland’ moet hem alvast niet bellen. Frank heeft trouwens alle outfits die Jonas draagt in de film terug in zijn eigen kast hangen: “Veel kledingstukken zijn ook echt van mij, allemaal gedragen in mijn Zillion-tijdperk. Zaterdag zal ik ook een originele outfit dragen in de Trixxo Arena, écht helemaal terug zoals in de ninetiess”. Maar wanneer hij een slangenleer vestje van toen past, merkt hij al snel op dat er net iets meer Frank is dan 25 jaar geleden.

Volledig scherm Frank Verstraeten © HLN

‘ZILLION’ REVIVAL

“Zelf heb ik de film ondertussen zeven keer gezien. Als ik Jonas Vermeulen zie spelen, zie ik echt mezelf terug in de spiegel. Het verhaal is sterk, waargebeurd, maar uiteraard hier en daar uitvergroot”. Het enige wat zichtbaar wringt, is dat ‘Zillion’ niet op nummer één staat in de top 10 van de meest bezochte Vlaamse films. “We krijgen ‘Loft’ niet van die plek, maar dat komt omdat er toen nog geen streamingdiensten bestonden. Mochten die er nu ook niet zijn, kon ik spreken van de meest succesvolle Vlaamse film ooit”. Al is er nog meer nodig, want ‘Zillion’ preikt met 700.000 bezoekers momenteel op de zevende plaats. Vlak onder ‘De Zaak Alzheimer’, wat afklopte op 747.000 bezoekers in 2003. Maar de kaap van 700.000 behalen is in deze huidige tijden uitzonderlijk, dat bevestigt Kinepolis Film Distributie ook: “We zijn ongelofelijk trots op dit fenomenale resultaat! Een Vlaamse film die 700.000 bezoekers haalt is uitzonderlijk en ondertussen al (bijna) 10 jaar geleden. Met ‘ZILLION’ zijn we er ook in geslaagd om een hele brede doelgroep te bereiken, van de nostalgische Zillionaires tot de jonge GEN Z generatie. RELIVE THE HYPE was niet gelogen, zowel de multiplexen, de stadsbioscopen als de arthouse bioscopen lokten wekenlang volle zalen!”.

REVIVAL VAN DE PARTIES

Na de succesvolle revivalparties met het originele Zillion-concept in Antwerpen en Hasselt, volgden al snel nieuwe creaties van Verstraeten zoals ‘PROJEXXX’ en ‘ILLUMINATI’. Maar het beruchte, erotische ‘ZUNDAYS’ maakte ook reeds een voorlopig eenmalige comeback. “’ZUNDAYS’ was opnieuw een schot in de roos, een select publiek van originele Zillionairs gebundeld zakte massaal af naar discotheek Versuz. Aangvuld met de nieuwe generatie”. De regels waren duidelijk: een leeftijdsgrens van 21+, smartphones moesten verplicht thuis blijven en seksueel kon alles, zo lang de andere persoon voor de volle 100% instemde. De feestnacht werd in goede banen geleid door Joyce De Troch, die in 1995 bekend werd nadat ze tijdens haar Miss Belgian Beauty-deelname werd betrapt op de kamer van een journalist. Joyce was back in the days zelf een fervent Zillion-gangster, en van een ‘ZUNDAYS’ meer of minder was ze ook niet vies. Het ziet er naaruit dat De Troch meer werk krijgt, want Frank brengt het concept binnenkort terug. “Deze keer gaan we naar de kuststreek, naar een casino aan de zee”. ‘PROJEXXX' komt ook terug, en ik zie het groots want het zal in het buitenland zijn”. Waar of hoe wil hij voorlopig nog niet kwijt. ‘ILLUMINATE’ moet nog plaatsvinden in mei, dus dat wordt nog even afwachten. Al belooft Frank een indrukwekkende show: “DJ-legende Paul van Dyk komt draaien en de lichtshow die ik voorzie is ongezien”.

Volledig scherm Frank Verstraeten © HLN

ORGANISATORISCHE FOUTEN

“Wil je trouwens één van mijn eigen cocktails proeven? Ik daag je uit het te atten”, grijnst de ‘Vlaamse koning van de discotheken”. Naast al de succesverhalen, liep het ook even mis. De eerste ‘PROJEXXX’-party in Flanders Expo Gent nam namelijk een valse start. Tot anderhalf uur moesten feestvierders aanschuiven om een parkingplaats te bemachtigen, door een falende internetverbinding konden tickets lange tijd niet gescand worden aan de inkom én kon er dus bij gevolg ook geen drank besteld worden aan de bar. De combinatie van die organisatorische fouten leide tot enorm veel frustratie bij het publiek. “Die fouten waren ook buiten onze wil”, reageert Frank, “We hebben alles heel snel proberen oplossen, dat is goed gelukt, maar niet allemaal”. Eén dag na het event volgde een videoboodschap met de verschuldigde uitleg: “We zijn tot op vandaag alles aan het rechtzetten door tickethouders die er niet geraakten van een refund te voorzien. Wie er wel was kreeg normaal het bedrag wat nog op zijn/haar drankenkaart stond reeds terugbetaald”. Ook kreeg iedereen een voucherbon opgestuurd met 20 euro korting voor het nieuwe ‘ZILLION BEACH’ wat op 1 juli opnieuw in Flanders Expo zal plaatsvinden. “Ik heb afspraken gemaakt met Mobiliteit Gent, en tickets moeten niet langer gescand worden aan de inkom. Ook de internetverbinding is versterkt, dus het zal niet nog eens mislopen”. Tevergeefs voelt DJ Fou wel aan dat het publiek op dit moment nog terughoudend is om een ticket voor het nieuwe event te kopen.

RETRO NIET TELEURSTELLEN

‘Nieuwe concepten? Allemaal goed en wel. Maar wat met de Zillionairs die er vanaf dag één bij waren?’, hoor ik veel mensen denken. Wel, ook voor hen heeft Frank groot nieuws. “Er komen ook nog nostalgische events, die net zoals vroeger zullen zijn. ‘ORIGINAL ZILLION’-parties, zullen die heten. “Maar ik moet ook aan de toekomst denken. Je kan niet blijvend de platen van 25 jaar geleden spelen, we moeten vernieuwen”. Frank spreekt deze duidelijke taal terwijl The Mackenzie feat. Jessy met Innocence op de achtergrond speelt. Maar aangezien bij Frank de leuze ‘the bigger, the better’ heerst, pols ik als laatste of het idee speelt om een nieuwe Zillion-club te openen. Met al die grote plannen, lijkt het bijna een logische stap. “Zillion 1.0 zijn jaren 2000, die beleefde je opnieuw in de film. Zillion 2.0 , dat zijn de nieuwe, grote feesten: de Sportpaleizen, de Flanders Expo’s. Daar werk ik nu hard aan. En dan? Dan heb je Zillion 3.0... Wat zou dan kunnen zijn?”, vraagt hij mij met een grijns op zijn gezicht. Burgmeester van Antwerpen Bart De Wever, U bent gewaarschuwd.