Frank Verstraeten (ex-Zillion) verkoopt mondmaskers

26 april 2020

08u45 1 Showbizz Nu we binnenkort allemaal een mondmasker gaan moeten dragen, is het zoeken naar een geschikt exemplaar. Frank Verstraeten (51), die vroeger de Zillion uitbaatte, wil alvast in de nood voorzien.

Op z'n Facebookpagina biedt Frank Verstraeten verschillende soorten mondmaskers aan. Die zijn in grote aantallen verkrijgbaar (vanaf minstens 100 exemplaren) én goedgekeurd door bevoegde instanties, laat hij weten.

Verstraeten is trouwens niet de enige BV die zich op mondmaskers stort. Ook Joke Van de Velde biedt via de website itsnotajoke.be handgemaakte mondmaskers aan, met daarop de tekst ‘It’s Not A Joke, ‘Air No Virus’ of ‘Nie Neute Nie Pleuje’. Freya Poppe, bekend van het VIJF-programma ‘Pink Ambition’, biedt via haar modemerk Tutu Chic verschillende kleurige opties aan.

Het coronavirus gooide trouwens ook roet in het eten bij de opnames van ‘Zillion’, de misdaadfilm over de opkomst en ondergang van de Antwerpse danstempel Zillion en zijn flamboyante eigenaar Frank Verstraeten. Matteo Simoni (Dennis Black Magic) en Jonas Vermeulen (Verstraeten) spelen de hoofdrollen, Robin Pront regisseert. Wanneer de film in de zalen komt, valt nog af te wachten.



