Frank Raes heeft zijn hart verloren aan de fotografie: "Na mijn pensioen ben ik dus zeker niet in een zwart gat gevallen”

Het VRT-icoon is net enkele dagen terug van New York wanneer we hem in een Antwerps café ontmoeten. “Een geweldige stad. Ik ben er al meermaals geweest”, vertelt hij in PRIMO. “Ik heb er een zoon wonen, Pim. Hij woont met zijn vrouw en dochters in Brooklyn. Bill, mijn jongste zoon van dertien, is mee geweest.”