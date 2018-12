Frank Raes becommentarieert ‘Thuis’ en het resultaat is onbetaalbaar: “Een aai van De Bruyne” DBJ

24 december 2018

Zondag was Frank Raes (64) te gast bij Sven De Leijer in diens eindejaarsshow ‘Vrede op aarde’. In een filmpje werd zijn voetbalcommentaar gemonteerd onder scènes van het afgelopen ‘Thuis’-seizoen. Het resultaat is zonder twijfel geslaagd.