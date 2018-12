Frank Raes becommentarieert ‘Dagelijkse Kost’: “Hij gaat binneeuuh!” DBJ

24 december 2018

Zondag was Frank Raes (64) te gast bij Sven De Leijer in diens eindejaarsshow ‘Vrede op aarde’. In een filmpje werd zijn voetbalcommentaar gemonteerd onder scènes van ‘Dagelijkse zomerkost’. Het resultaat is bijzonder amusant.