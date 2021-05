Frank Molnar van ‘Big Brother’ voor het eerst papa geworden

Shay kwam om tien voor zes ’s avonds ter wereld. Ze weegt 3,7 kilogram en meet 51 centimeter. Het is het eerste kindje van het koppel dat al ruim vier jaar samen is. Molnar laat weten dat de bevalling, die donderdagochtend om vier uur plaatselijke tijd werd ingeleid, prima verlopen is: “Dit is voor ons de ultieme American Dream. Dat we nu een Amerikaan op de wereld hebben gezet en dan ook nog eens in de entertainment capital of the world… dat voelt als iets heel magisch aan. Life is just perfect!” Of Molnar met de komst van zijn dochter nu iets serieuzer zal zijn? “Ab-so-luut niet!” (lacht)